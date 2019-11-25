В Раде подрались депутаты от Слуги народа

Во время заседания Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский якобы подрался с коллегой из СН Гео Леросом. Об этом в Facebook сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко и заявил в комментарии журналистам нардеп Алексей Гончаренко. Сам Бужанский отрицает, что между ним и коллегой возник конфликт.

«Только что Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор Евросолидарности, затащил его за колонны и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора», — написала Геращенко.

По ее словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не дал Евросолидарности возможности обратиться к регламентному комитету с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионых заседаний.

»Уважаемые коллеги, успокойтесь, прекратите в зале драку <…> Как в детском садике, рассядьтесь на свои места, ну взрослые же люди», — заявлял Разумков во время заседания.

Нардеп от СН Ирина Верещук заявила в комментарии журналистам, что драки между ее коллегами не было, а конфликт якобы возник из-за переписки во фракционном чате.