Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

В 2019 году Киев перевыполнил бюджет и получил более 60 миллиардов гривень поступлений от налогов и сборов. В 2019 году городской совет планировал собрать в бюджет 57,5 ​​миллиарда. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам во время отчета об итогах работы городской власти в 2019 году.

«Больше всего средств в этом году мы традиционно направили на социально-культурную сферу города. Сфера образования получила рекордные 18,6 миллиарда гривень. Здравоохранение - почти 11 миллиардов и социальная защита - 8,3 миллиарда гривень. 2019-й был непростым как для страны, так и для столицы. Но Киев продолжает преобразование и изменения. Наш город развивается, становится красивее и комфортнее», - сказал Виталий Кличко.

В следующем же году, как отметил мэр, бюджет столицы планируется тоже на уровне 57 миллардов гривень. Из-за нововведений правительства Зеленского и Гончарука часть финансирования отраслей, в частности, здравоохранения и социальной защиты населения, будут осуществлять профильные министерства. Также у города забирают более 2 миллиардов, которые столица планировала направить на крупные инфраструктурные объекты.

«Это будет год больших испытаний. Ибо все вы понимаете, что, несмотря на заявленный курс на децентрализацию, городам и громадам урезали поступления в бюджеты. Это отразится и на бюджете Киева. В 2020-м мы планируем получить немногим более 57 миллардов гривень. Впрочем, мы не собираемся останавливаться. И продолжим финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, меняющих Киев», - отметил Виталий Кличко.