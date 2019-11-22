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В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

Сегодня, 11:09 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи ГБР сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в сумме 898 тыс. гривен начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено: должностные лица миграционной службы, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях. На основании поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тыс. грн бюджетных средств.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении субъектам предпринимательской деятельности - участникам "схемы".

Действия чиновников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимальных зарплат.


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В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня