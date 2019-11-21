В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

В центре Киева ограничили движение автотранспорта в связи с подготовкой к празднованию новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба «Центра организации дорожного движения», движение транспорта запрещено по направлению к Михайловской площади.

Ограничение движения в центре Киева будут действовать до 26 января 2020 года.

Движение запрещено по Владимирскому проезду — от Малой Житомирской к Михайловской площади. Также ограничено движение по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

Отдельные ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020: на время праздничных мероприятий на Софийской площади будет ограничено движение во Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

С 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го будет запрещено движение на Контрактовой площади.