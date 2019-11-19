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В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

Сегодня, 17:10 citynews.net.ua | Напечатать

Cегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины установил предохранитель, который защитит людей от колебаний цены на газ зимой в условиях потенциальной отсутствия транспортировки газа украинской ГТС. Для этого разработана программа «Гарантированная цена на газ». Для участников программы Правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона. Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.

«Правительство защищает людей во время отопительного сезона. Мы обеспечили стабильность на рынке природного газа в условиях потенциальной отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой. Чтобы это не повлияло негативно на цену газа для потребителей, мы вводим возможность зафиксировать будущую цену за инструмент «контракт на будущее». Подобная практика распространена в мире, но только потребитель выбирает, воспользоваться предложением или нет», - комментирует решение правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК «Нафтогаз Украины» для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства). Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года.

Во всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы «Гарантированная цена на газ» потребитель будет оплачивать газ по действующей лунной цене, которая сложится на рынке. Решение принимает каждый потребитель индивидуально.


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