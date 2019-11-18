В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал

С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве.

Около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали».

Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.