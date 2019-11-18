На трассе Киев-Одесса массовая авария с 11 автомобилями

На автотрассе «Киев — Одесса» произошло ДТП с участием 11 транспортных средств, среди которых рейсовый автобус сообщением «Варшава — Херсон». В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщает пресс служба ГУ ДСНС в Черкасской области, 26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги «Киев — Одесса» в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. К ДТП попала 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением «Варшава — Херсон».

В автобусе находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей.

К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме.