Закон Зеленского «против вырубки Карпат» наоборот способствует их уничтожению – экоактивисты

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)» на самом деле упрощает вырубки карпатских лесов и способствует их уничтожению.

Об этом заявили аналитик МБО «Экология-Право-Человек» Петр Тестов и консультант по ведению лесного хозяйства Дмитрий Карабчук на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре 22 ноября.

Правки, внесенные в законопроект между первым и вторым чтениями председателем Комитета экологической политики Верховной Рады Олегом Бондаренко и его заместителем Степаном Ивахивым, позволяют проводить промышленные сплошные и санитарные сплошные рубки в высокогорных лесах, берегозащитных и селеопасных бассейнах, рубки на гусеничных транспортных средствах, то есть тракторах, а защищают только елово-буковые леса, которые составляют менее 1% всех лесов в Карпатах. Также этот закон не регулирует вырубку на наиболее экологически уязвимой категории склонов Карпат (очень крутых склонах) и на околобереговых территориях.

«Сейчас в Украине заготавливают более 20 млн кубометров древесины в год. С помощью планового способа, то есть годовой расчетной лесосеки, у нас вырубается намного меньше, чем санитарными рубками. Такого в странах ЕС нет нигде. Рубки главного использования составляют в регионе 36%, а санитарные – 48%. Это значит, что разрешение санитарных рубок приведет к сплошной вырубке таких древостоев. Эти рубки приводят к серьезным проблемам: учащение случаев паводков вниз по склону, разрушение всей приречной инфраструктуры (дороги у рек, мосты) и увеличение селевых потоков. Разрушаются дома, стоящие у рек», – отметил Дмитрий Карабчук.

«Статья 3 этого закона гласит об ограничении вырубки на крутых склонах, но только елово-дубовых древостоев. Таких древостоев в Украине менее 1%, а на крутых склонах – еще меньше. То есть разрешение на вырубку большой части Карпат здесь противопоставляется запрете вырубки очень малой».

«Поправки в закон практически позволяют проводить вырубки на гусеничных средствах. Это является большой проблемой с точки зрения стратегии развития Карпатского региона. Если мы хотим снять нагрузку с природы и сельских дорог, нам надо применять подвесные кабельные системы и узкоколейные лесные дороги».

«Текст закона очень сложный для восприятия, я полностью согласен с тем, что депутаты могли просто не понимать технических деталей, – что случится с нашими лесами в Карпатах, если будет написано одно или другое слово. Ситуацию можно и надо исправлять, потому что этот закон приведет не к развитию лесов в Карпатах, а к их еще большей деградации».

«Едва ли не единственный плюс этого закона – он немного ограничивает рубки в национальных природных парках. Но минусов больше, поэтому мы считаем, что это надо срочно исправлять. Мы готовы представить свои наработки народным депутатам для того, чтобы менять законодательство. Мы призываем Министерство энергетики и защиты окружающей среды не согласовывать проведение рубок промышленного пользования в высокогорных лесах, а будущее руководство Государственного агентства лесных ресурсов – не использовать лазейки, которые дал этот закон», – добавил Петр Тестов.

Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)» был принят Верховной Радой 30 октября 2019 года, а подписан президентом Зеленским 19 ноября этого же года. По сообщению Офиса Президента, он должен способствовать «сохранению лесов, предупреждению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов».