Громкое дело о складе оружия под Киевом обернулось провалом полиции Авакова

Бориспольский горрайонный суд Киевской области оправдал Геннадия Конева от обвинений в хранении огнестрельного оружия.

Об этом, как сообщает портал «Української асоціації власників зброї».

Три года назад, в ноябре 2016 полиция информировала про обнаружение цеха и склада с оружием. В списке речь шла о выявлении 60 ракет для установки «Град», 150 минометных мин, 31 бронебойный снаряд, а также глубинную мину, авиабомба, пушки для БМП, станково-противотанковый гранатомет, ручной пулемет и другое.

Обвиняемый пояснил, что у его семьи есть магазин исторического оружия. Весь ассортимент товара они покупали в государственных организациях «Укринмаш», «Прогресс» и т.п., которые уполномочены на продажу военного имущества Министерством обороны Украины, имеющего сертификат о деактивации и не являющимся огнестрельным оружием.

Все оружие, которое продается у него в магазине, ранее для стрельбы боевыми патронами неприменимо и служит не более чем макетами. Именно в таком виде коллекционер его приобретал, никаких действий по переделыванию никогда не совершалось.

Бункера на территории домовладения нет, а построен обычный большой гараж, в котором находится склад магазина. В доме никто не проживает, там продолжаются ремонтные работы и хранится товар.

После распространения в СМИ информации об обнаружении склада с большим количеством различного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, собственнику помещения инкриминировали только хранение пистолета Макарова, ствола к артиллерийской пушке и пулемета «ZBROJOVKA-BRNO».

Мужчина признал, что ствол и пулемет у него сохранялись, но в непригодном состоянии для использования по назначению и не является огнестрельным оружием, что подтверждается заключением эксперта. Вкладной ствол к танку предназначен для тренировки экипажей. У него есть две пушки, одна - 45-тка времени войны, а другая - МТ-12, современная.

Оружие неоднократно применялась на реконструкциях, в том числе Великой Отечественной войны, сдавалось им в аренду. С помощью вкладного ствола он хотел смонтировать пушку, чтобы она стреляла холостыми патронами, таким образом имитировала звук выстрела.

Конев категорически отрицал факт хранения пистолета. Пистолет изъяли в недостроенном доме, где его никогда не было, поэтому предполагал, что пистолет могли подбросить работники полиции по личным мотивам, после того, как ничего больше не смогли найти. После обыска пропали все личные вещи, которые были на территории домовладения и хозяин подал заявление в полицию.

Суд констатировал нарушение при обыске домовладения и посчитал подозрительным, что сотрудники спецподразделения выбивали двери во все помещения, хотя на месте был охранник с ключами и предлагал их открыть так же, как раньше открыл ворота.

Владелец со своим адвокатом прибыли через 2,5 часа после начала обыска, но на территорию его не пустили и к обыску не привлекли, что является безусловным нарушением УПК.

По неустановленным причинам видеозапись обыска в деле отсутствует. Из свидетельских показаний следует, что частичная видеофиксация осуществлялась, но не участниками обыска, а работниками пресс-центра МВД Украины.

Сами представители правоохранительных органов во время обыска сбивали камеры видеонаблюдения, расположенные на территории домовладения, что зафиксировано на записях, предоставленных стороной защиты. Не конкретизировано, где именно был найден пистолет Макарова. Понятые говорили, что все время были рядом с прокурором.

Когда нашли пистолет где-то за шкафом, без их присутствия, то их пригласили подойти и посмотреть. Анкетные данные работника оперативного подразделения, который нашел пистолет, неизвестны. Таким образом, суд поставил под сомнение, что пистолет действительно там был.

Обвиняемый настаивал, что его пулемет непригоден к стрельбе, поскольку со стороны дульного среза пулемета стоит металлическая втулка, закрепленная с помощью резьбового крепления и прихвачена сваркой. Но при исследовании экспертом в дуле пулемета при креплении втулки элементов сварки не обнаружено.

Вместе с тем, пулемет к эксперту поступил упакованым частично, то есть к нему мог быть получен несанкционированный доступ и сварной шов могли срезать.

Поскольку предметы изымались с нарушением процедуры и не были должным образом упакованы, то суд не убедился, что это были именно те вещи, которые были на складах, и признал все выводы экспертов недопустимым доказательствами.

По мнению суда, доказательства были собраны в результате крайне непрофессионального, поверхностного, одностороннего, необъективного и предвзятого досудебного расследования, которое сопровождалось грубыми нарушениями требований УПК. Поэтому суд пришел к выводу, что утверждение обвиняемого, что ему подбросили пистолет Макарова не лишено здравого смысла,

Также судом учтено поведение сотрудников правоохранительных органов во время проведения обыска, поскольку как следует из видео с камер наблюдения, ими совершались действия для целенаправленного повреждение имущества, в частности видеокамер, двери.

Суд удовлетворил ходатайство защитника Андрея Подосинов о признании всех собранных по делу доказательств недопустимыми.