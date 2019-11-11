В Одессе танкер-заправщик Delfi сел на мель из-за шторма

Танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября сел на мель у побережье в районе Одесского порта. На борту танкера находятся трое членов экипажа. Сейчас продолжается аварийно-спасательная операция. Об этом на странице в Facebook сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Провел заседание оперативного штаба по критической ситуации с танкером Delfi у берегов Одессы. На данный момент продолжается аварийно-спасательная операция. После доклада пограничников, портовиков, спасателей и медиков на данный момент известно, что на борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины», — написал Куцый.

С его слов, на борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области, на танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

«Судно кормой село на мель. Дрейф приостановился. Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна, они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи. С судовладельцем связаться невозможно. Фактически этот корабль — серый, без необходимой регистрации», — сообщил Куцый.

По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.

«Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать наш экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды. Распорядился каждые полчаса докладывать о ходе аварийно-спасательной операции», — отметил Куцый.



