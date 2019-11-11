В Одессе из-за аварийной посадки самолета закрыт аэропорт

Одесский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы уже второй день - после аварийного инцидента с самолетом из Турции.

Пассажирский Boeing 737 аварийно приземлился в Одессе 21 ноября около 21:00. В условиях мощного бокового ветра при посадке у самолета подломилась передняя стойка шасси.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, самолет следовал из Стамбула в Одессу. На борту было 136 пассажиров.

После приземления пассажиров аварийного рейса эвакуировали по надувному трапу, никто не пострадал.

Сейчас комиссия аэропорта проводит расследование. Аэропорт Одессы перенаправляет самолеты на другие аэродромы или отменяет рейсы.



