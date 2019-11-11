В Киеве на Гончара взорвали лифт

21 ноября в Киеве около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв.

На месте следственно-оперативная группа обнаружила, что в результате инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка.

Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу для определения типа взрывного устройства.

Участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома.

Сотрудники уголовного розыска изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц к данному правонарушению.

Сейчас следственный отдел Шевченковского райуправления милиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция - лишение свободы до 7 лет.