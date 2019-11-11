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В Одесе ураган повалил 12 деревьев и обесточил десятки домов

Вчера, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 21 ноября 2019 года, по информации КП «Горзелентрест», в Одессе в результате сильного ветра повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки. Как сообщили в КП «Одесгорсвет», зафиксированы 9 обрывов электросетей.

Падение деревьев зафиксировано по адресам: просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининская угол ул. Еврейской, Хаджибейская дорога (возле школы), ул. Химическая, пер. Лунный, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненская, 4, ул. Елисаветинская.

Крупные ветки сломаны ветром по адресам: Французский бульвар, 46, ул. Косовская (ветка над переходом), ул. Черняховского (ветка на проводах), ул. Генерала Петрова, 29 (откололся кусок дерева).

Коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий непогоды. В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Девять производственно-технических участков КП «Горзелентрест» (около 120-ти человек) выполняют работы по распилу и уборке упавших деревьев, а также мелких веток в парках и скверах города. 

 


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