САП обвинила Андрея Садового в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью городскому председателю Львова Андрею Садовому.

Видео с этой информацией мэр Львова опубликовал в Facebook:

«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк.

Начиная с 2015–2016 годов и далее — блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры … За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать».