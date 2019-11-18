В Одессе 8 классов в школах закрыли на карантин из-за вируса Коксаки

Восемь классов одесских школ закрыты на карантин из-за того, что более 30% учащихся этих классов болеют острыми респираторными заболеваниями. Об этом сообщила на брифинге в понедельник директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Сегодня, как и на прошлой неделе, восемь классов одесских школ закрыты на карантин. Такая ситуация вызвана тем, что более 30% учащихся этих классов болеют острыми респираторными заболеваниями, среди которых есть случаи не только простудных заболеваний, но и вируса Коксаки», — сказала Буйневич.

Она обратила внимание родителей на необходимость «соблюдения требований социальной ответственности», в частности на необходимость того, что в случае, если ребенок имеет какие-либо проявления острых респираторных заболеваний «просим не отпускать детей в учебные заведения».

«Симптомы вируса Коксаки такие же, как у гриппа, внешнее отличие — это сыпь на ладонях», — пояснила она журналистам.