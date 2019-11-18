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Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

18-11-2019, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно статье 35 Закона «О статусе народного депутата Украины», депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Как сообщает ЧЕСНО, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за ​​два месяца (20 800 грн за каждый).

Нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов подал ежегодную декларацию за 2018 как кандидат в депутаты ВРУ. Среди объектов недвижимости Кабанов и его жена задекларировали проживания в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. Владельцем указано Бориса Нахмановича Шефира, брата сценариста «Квартала-95» и помощника Владимира Зеленского.

Также на конец 2018 в собственности Кабанова был недострой — квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону). Впрочем, в комментарии ЧЕСТНО нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». По данным его декларации, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука носила до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии ЧЕСТНО Руслан Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире. На вопрос о том, платит Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит «арендодателю по договору — владельцу квартиры».

Также на момент избрания народным депутатом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев, за которого проголосовали 220 избирателей. Впрочем, декларацию как кандидат на должность он не подавал, поэтому нельзя точно сказать, обладает ли он имуществом.

Движение ЧЕСТНО попытался взять в Ковалева комментарий в кулуарах Верховной Рады, но нардеп отметил, что он ничего не брал, и попросил показать удостоверение журналиста и даже устав.

Напомним, что Антикоррупционное бюро рекомендовало подавать декларации новоизбранным народным депутатам только с апреля 2020 года. Это делает невозможным проверку наличия жилья у нардепов в пределах 30-километровой зоны от столицы.

Мы отталкивались от анализа деклараций тех депутатов, которые отметили, что на момент избрания в ВРУ жили в Киеве.


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