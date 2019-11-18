Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

Согласно статье 35 Закона «О статусе народного депутата Украины», депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Как сообщает ЧЕСНО , 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за ​​два месяца (20 800 грн за каждый).

Нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов подал ежегодную декларацию за 2018 как кандидат в депутаты ВРУ. Среди объектов недвижимости Кабанов и его жена задекларировали проживания в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. Владельцем указано Бориса Нахмановича Шефира, брата сценариста «Квартала-95» и помощника Владимира Зеленского.

Также на конец 2018 в собственности Кабанова был недострой — квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону). Впрочем, в комментарии ЧЕСТНО нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». По данным его декларации, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука носила до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии ЧЕСТНО Руслан Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире. На вопрос о том, платит Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит «арендодателю по договору — владельцу квартиры».

Также на момент избрания народным депутатом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев, за которого проголосовали 220 избирателей. Впрочем, декларацию как кандидат на должность он не подавал, поэтому нельзя точно сказать, обладает ли он имуществом.

Движение ЧЕСТНО попытался взять в Ковалева комментарий в кулуарах Верховной Рады, но нардеп отметил, что он ничего не брал, и попросил показать удостоверение журналиста и даже устав.

Напомним, что Антикоррупционное бюро рекомендовало подавать декларации новоизбранным народным депутатам только с апреля 2020 года. Это делает невозможным проверку наличия жилья у нардепов в пределах 30-километровой зоны от столицы.

Мы отталкивались от анализа деклараций тех депутатов, которые отметили, что на момент избрания в ВРУ жили в Киеве.