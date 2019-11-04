В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

В Одессе ведутся ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель зданий, расположенных в историческом ареале города.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, реставрация проходит в рамках Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы.

В понедельник, 11 ноября 2019 года, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко рассказал какие именно здания будут отремонтированы в ближайшие два года.

Так, ремонтно-реставрационные работы уже ведутся на десяти зданиях:

- ул. Гоголя, 5

- ул. Гоголя, 7

- ул. Гоголя, 9

- ул. Ланжероновская, 21/Гаванная, 9

- ул. Ланжероновская, 24-а

- ул. Пушкинская, 78

- ул. Преображенская, 23 угол ул. Садовой

- ул. Ришельевская, 16 /угол ул. Бунина, 20

- ул. Ришельевская, 38

- ул. Спиридоновская, 10

Подготовительные к реставрации работы проводятся еще по десяти адресам:

- ул. Дерибасовская, 7;

- ул. Дерибасовская, 19;

- ул. Дерибасовская, 31 угол пер. Вице-Адмирала Жукова, 2;

- ул. Ланжероновская,19;

- ул. Ланжероновская, 26;

- ул. Ланжероновская,17;

- ул. Пушкинская, 8;

- ул. Пушкинская, 16 (угол Бунина);

- ул. Ришельевская, 11;

- ул. Ришельевская, 12.

Разработана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы, которая на сегодняшний день находится на разных стадиях прохождения государственной экспертизы еще по 11-ти зданиям исторического центра:

- ул. Бунина, 8;

- ул. Преображенская, 62 угол ул. Троицкой, 60;

- ул. Пушкинская, 7;

- ул. Пушкинская, 13;

- ул. Пушкинская, 31;

- ул. Пушкинская, 33;

- ул. Пушкинская, 35;

- ул. Пушкинская, 45;

- ул. Пушкинская, 46;

- ул. Пушкинская,74;

- ул. Пушкинская,76.

Также в рамках Программы ведется капитальный ремонт Воронцовского переулка и бульвара Жванецкого.