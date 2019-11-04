В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центреВчера, 15:05
В Одессе ведутся ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель зданий, расположенных в историческом ареале города.
Как сообщили в пресс-службе городского совета, реставрация проходит в рамках Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы.
В понедельник, 11 ноября 2019 года, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко рассказал какие именно здания будут отремонтированы в ближайшие два года.
Так, ремонтно-реставрационные работы уже ведутся на десяти зданиях:
- - ул. Гоголя, 5
- - ул. Гоголя, 7
- - ул. Гоголя, 9
- - ул. Ланжероновская, 21/Гаванная, 9
- - ул. Ланжероновская, 24-а
- - ул. Пушкинская, 78
- - ул. Преображенская, 23 угол ул. Садовой
- - ул. Ришельевская, 16 /угол ул. Бунина, 20
- - ул. Ришельевская, 38
- - ул. Спиридоновская, 10
Подготовительные к реставрации работы проводятся еще по десяти адресам:
- - ул. Дерибасовская, 7;
- - ул. Дерибасовская, 19;
- - ул. Дерибасовская, 31 угол пер. Вице-Адмирала Жукова, 2;
- - ул. Ланжероновская,19;
- - ул. Ланжероновская, 26;
- - ул. Ланжероновская,17;
- - ул. Пушкинская, 8;
- - ул. Пушкинская, 16 (угол Бунина);
- - ул. Ришельевская, 11;
- - ул. Ришельевская, 12.
Разработана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы, которая на сегодняшний день находится на разных стадиях прохождения государственной экспертизы еще по 11-ти зданиям исторического центра:
- - ул. Бунина, 8;
- - ул. Преображенская, 62 угол ул. Троицкой, 60;
- - ул. Пушкинская, 7;
- - ул. Пушкинская, 13;
- - ул. Пушкинская, 31;
- - ул. Пушкинская, 33;
- - ул. Пушкинская, 35;
- - ул. Пушкинская, 45;
- - ул. Пушкинская, 46;
- - ул. Пушкинская,74;
- - ул. Пушкинская,76.
Также в рамках Программы ведется капитальный ремонт Воронцовского переулка и бульвара Жванецкого.