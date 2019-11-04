Война роботов: Во Львовской области пограничный дрон обнаружил коптер с контрабандой сигарет

Во Львовской области квадрокоптер Государственной пограничной службы Украины обнаружил в ходе мониторинга украинского-польской границы дрон контрабандистов, с помощью которого злоумышленники пытались переместить в Польшу сигареты.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, пограничники Мостиского отряда во время мониторинга украинско-польской границы с воздуха обнаружили летательный аппарат и сигареты. Правоохранители в 500 метрах от границы обнаружили дрон, которым противоправные элементы пытались переместить табачные изделия в соседнюю страну.

Отмечается, что таким образом, вероятно, контрабандисты пытались оставаться незамеченными для пограничников. Однако, дрон летел слишком низко, поэтому продолжить полет ему помешало дерево.

«К указанному месту сразу прибыла группа реагирования от отдела Смильница, которая и нашла дрона-контрабандиста и 50 пачек сигарет вблизи», — добавили в пресс-службе ГПСУ.

Находку пограничники доставили в подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.