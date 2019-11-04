В Киеве горел троллейбус с пассажирами

8 ноября в 8:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о возгорании троллейбуса на перекрестке улиц Щербакивского и Ружинской, что в Шевченковском районе столицы.

Как оказалось, в троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, внутри находились пассажиры.

Водитель транспортного средства сделал объявление, чтобы пассажиры вышли из салона и самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательного подразделения, ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.