В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

В Киеве закрыли 3 станции метро — «Золотые Ворота», «Красный хутор» и «Академгородок» — в связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщили в пресс службе КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Станции» Золотые Ворота «,» Красный хутор «,» Академгородок «закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании».

Сейчас проводится проверка.

Только за первые дни ноября станции столичного метро закрывали уже дважды за сообщения о заминировании: 1 ноября закрывали «Крещатик», «Арсенальная» и «Театральную», а 5 ноября «минировали» «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта».