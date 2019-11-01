В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.

Около 21:40 в полицию поступило сообщение о взрыве «Мерседеса» на Брест-Литовском шоссе, в результате которого погиб водитель.

По предварительным данным, к автомобилю подъехал неизвестный на мотоцикле и кинул бомбу на крышу автомобиля.

Автомобиль «Мерседес», который этой ночью взорвали в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало, от взрыва погиб его охранник.