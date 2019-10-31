Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

С участием прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Одесского городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

На заседание прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами.

Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание назначено на 10:00 ч. 22 ноября 2019.

Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015–2016 годы, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.