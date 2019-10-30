На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

Одесские полицейские расследуют разбойное нападение на предпринимателей с Полтавщины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК".

ЧП произошло около 18:00 4 ноября на 24 км автодороги "Киев-Одесса".

Предприниматели, которые на авто ехали на промтоварный рынок за товаром, остановились у кафе на подъезде к Одессе.

В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами и скрылись на машине.