В Одессе «заминировали» СБУ и обладминистрацию

В Одессе неизвестный сообщил о «минировании» зданий Областной государственной администрации и Службы безопасности Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, полиция проверяет информацию о заминировании двух административных зданий в Одесс.

Сообщение о заминировании здания Одесской областной государственной администрации и СБУ в Одесской области поступило сегодня в полицию в 09:03.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, спасатели и взрывотехники.



