В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

В Одесской области задержан несовершеннолетний, который убил 14-летнюю Дарью Дробот, с которой в компании других детей отдыхал в лесу.

Как сообщил на брифинге руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, иело девушки было найдено в лесополосе с признаками насилия. После ее вскрытия стало известно, что смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения. Была сломана подъязычная кость, кроме того на голове были множественные ссадины от возможных ударов.

О пропаже девушки сообщила ее мать вечером 2 ноября - по ее словам дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась.

На поиски ориентировали весь личный состав полиции, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения ребенка.

В тот же вечер установили и опросили подростков, в компании которых она отдыхала.

Дети рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании.

Тело Дарьи нашли утром в лесополосе на территории Лиманского района.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых.

Подозреваемый – 15-летний одессит, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.

В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже он признался в убийстве.

Также выяснилось, что после совершенного парень украл телефон убитой.