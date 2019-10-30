В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушкуСегодня, 17:00
В Одесской области задержан несовершеннолетний, который убил 14-летнюю Дарью Дробот, с которой в компании других детей отдыхал в лесу.
Как сообщил на брифинге руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, иело девушки было найдено в лесополосе с признаками насилия. После ее вскрытия стало известно, что смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения. Была сломана подъязычная кость, кроме того на голове были множественные ссадины от возможных ударов.
О пропаже девушки сообщила ее мать вечером 2 ноября - по ее словам дочь еще днем пошла с друзьями гулять и не вернулась.
На поиски ориентировали весь личный состав полиции, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения ребенка.
В тот же вечер установили и опросили подростков, в компании которых она отдыхала.
Дети рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании.
Тело Дарьи нашли утром в лесополосе на территории Лиманского района.
В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых.
Подозреваемый – 15-летний одессит, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.
В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже он признался в убийстве.
Также выяснилось, что после совершенного парень украл телефон убитой.