На Закарпатье пограничники обнаружили 11 мешков янтаря, которые были подготовлены для незаконного перемещения через украинскую-румынскую границу.

Как сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины, межведомственная группа обнаружила 11 мешков необработанного камня, подготовленные к перемещению через границу вне пунктов пропуска.

Информацию о правонарушениях правоохранители получили заранее.

В найденных мешках находилось около 270 кг камней янтаря. Сейчас камни доставили в отдел пограничной службы Мукачевского отряда. Также продолжаются мероприятия по установлению причастных к незаконной сделки лиц и дальнейшие оперативные мероприятия.