В Одессе прошел франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест»

3 ноября 2019 года в Одессе состоялся первый международный франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест».

На фестивале короткометражного фильма были представлены работы французских кинорежиссеров. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Как отметила глава Odessa Film Office Галина Сулима, проведение этого фестиваля - старт к большому кинофестивалю с участием Одессы и Марселя. Директор французского культурного центра в Одессе Полина Белоус подчеркнула важность развития культурных связей между украинскими и французскими городами. А инициатор фестиваля Манон Гале отметила большое значение знакомства украинского зрителя с современным французским кино и расширение связей для создания копродукции.

Также в ходе фестиваля был проведен круглый стол «Какое место занимают женщины в современном украинском кинематографе?». Участники встречи узнали о том, что во Франции около 20% фильмов снимают женщины-режиссеры, и в Украине растет популярность этой профессии среди женщин.

Кроме того, на фестивале был презентован онлайн-журнал, посвященный киноистории Одессы. Аншлаг в зале собрал показ пяти авторских фильмов конкурсной программы: «Возраст сирен» от Элоизы Пеллокет, «Лазарь» от Тристана Ломма, «Маленькие руки» от Реми Алье, «Цветы Баптиста» от Пети-Гатс, «Королевская охота» от Лизы Акока и Романа Гере.

Приз зрительских симпатий получил фильм-победитель «Маленькие ручки».

В завершение кинофестиваля короткого метра директор Одесской киностудии Андрей Осипов вручил награды Галине Сулиме и Манон Гале за вклад в развитие киноискусства.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Odessa Film Office, Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине/Альянс Франсез Одесса.