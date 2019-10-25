Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича по представлению генпрокурора Руслана Рябошапки.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа.

Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов).

По словам Рябошапки, Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в «Укрзализныце».

ГПУ подготовила народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия «Укрзализныця».