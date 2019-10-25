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В Верховной Раде рассматривают снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности и согласия на арест в отношении народного депутата Ярослава Дубневича.

Как сообщил с трибуны Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, доказательств достаточно, подозрения предъявлены, и сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, после чего дело будет передано в суд. Соответственно, есть достаточно доказательств для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности и народного депутата Украины Дубневича.

По его словам, Дубневич, будучи председателем комитета по вопросам транспорта, организовал схему хищения средств Укрзализныци при закупке, в результате которого им и еще 8 лицами, привлеченными к схеме, был нанесен ущерб государственному бюджету на общую сумму в 93 млн грн.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными и обоснованными представление Генпрокурора Руслана Рябошапки о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Ярослава Дубневича.



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