ГБР направило в суд дело Ивано-Франковского полицейского совершившего в пьяном виде ДТП с жертвами

Направлен в суд обвинительный акт в отношении работника сектора одного из отделений Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек.

Досудебным расследованием установлено что на автодороге Стрый-Черновцы Ивано-Франковской области произошло столкновение автомобилей «Mazda» и «Daewoo». За рулем автомобиля «Mazda» находился сотрудник полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения, водитель и пассажир автомобиля «Daewoo» от полученных травм погибли на месте происшествия.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.