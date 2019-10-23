В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

В соответствии с распоряжением Одесского городского головы № 999 от 25.10.2019г., в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, с 1 ноября 2019 года в Одессе начинается отопительный сезон 2019-2020 гг..

Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно: в первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения. Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий будут контролировать районные администрации и департамент городского хозяйства.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся сегодня, 29 октября 2019 года, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца. Также в брифинге приняли участие и.о. директор АО «Одесская ТЭЦ» Анна Мишина и и.о. директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов.

Как сообщили руководители предприятий КП «ТГО» и АО «ТЭЦ», на сегодняшний день предприятия готовы к началу отопительного сезона. Проведены гидравлические испытания теплосетей, выполнены запланированные в межотопительный сезон ремонтные работы систем теплоснабжения, сети заполняются химически очищенной водой.

АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» получили номинации и заключили договоры на поставку природного газа. В данный момент ведутся работы по распломбированию приборов учета газа.