В Киеве показали ход реконструкции Шулявского путепровода

Строительные работы ведутся на всех участках реконструкции Шулявского путепровода. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео о том, что происходит на стройплощадке.

«Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки», — написал Виталий Кличко.

Также начали врезать газовые трубы обновленной участки системы, проходит под путепроводом. В настоящее время газоснабжение близлежащих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что не надолго.

«Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневои проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рельсами и специальным краном, поднимает выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижение, что откачивает воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых канализационных коммуникаций под путепроводом „, — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что по графику выполнения работ, предоставленным генподрядчиком, в течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.