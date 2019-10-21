30 октября в Киеве из-за футбольного матча изменят работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

30 октября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), вечером возможны некоторые изменения в работе киевского метро. Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская».

С целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров по окончании возможно ограничение на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.