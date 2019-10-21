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В Киевской области мать выбросила младенца из окна 7 этажа

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

В городе Белая Церковь Киевской области мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница Белой Церкви и об ужасной находке сообщила в полицию.

Полицейские обнаружили тело новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной, и остатки плаценты. По имеющимся биологическими остатками также установлено, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7-м этаже.

«Роженица оказалась 20-летняя молодая женщина. Сотрудникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванным родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры», — говорится в сообщении.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать, воспитывающая малолетнюю дочь, находится в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает причины такого поступка матери роженицы.


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