» » В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии

В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе медицинские учреждения и больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из них 18 — на протяжении октября. Пять случаев подтверждены лабораторно — в Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской и Киевской областях.

Наиболее действенным методом профилактики дифтерии является проведение вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок. Прививки от дифтерии делаются детям в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет комплексными вакцинами, также обеспечивающими защиту от столбняка (для детей раннего возраста — и от коклюша).

Иммунитет против дифтерии и столбняка сохраняется не на всю жизнь, поэтому каждые 10 лет с момента последней прививки взрослым нужно проводить ревакцинацию.

Прививки от дифтерии и столбняка взрослые могут сделать бесплатно в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи, где подписана декларация с семейным врачом.

Во всех ЦПМСП Одессы имеется вакцина АДС-М, полученная по линии поставок Министерства здравоохранения Украины. Детские поликлиники Одессы в полном объеме обеспечены вакцинами для профилактики дифтерии у детей. Иммунобиологические препараты имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и все необходимые сертификаты качества.

В Одесской городской клинической инфекционной больнице имеется в наличии противодифтерийная сыворотка.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:27

Лисичанск поддержал просьбу АГУ к премьер-министру не ограничивать предельные тарифы на тепло

Сегодня, 10:42

В Северодонецке начат отопительный сезон

Сегодня, 10:26

Российские террористы обстреляли из минометов позиции ВСУ в районе Крымского

Вчера, 17:02

По мнению Кучмы разведение сил в Золотом «открыло путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне»

Вчера, 15:52

Верховная Рада поддержала введение штрафов за перевозку детей без автокресла

Вчера, 15:38

В Луганской области почти 15 часов искали 80-летнего грибника

Вчера, 15:34

У Офиса Зеленского сегодня готовят акцию протеста 

Вчера, 14:30

Сергей Гайдай: на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine Луганская область представит два проекта

Вчера, 13:46

В Штабе ООС сообщили подробности о разведении сил в Золотом

Вчера, 12:14

В Луганской области начали разведение сил в Золотом - Пристайко

Вчера, 11:50

Какие отчеты надо хранить предпринимателям при использовании РРО

Вчера, 10:57

Бывший заместитель Комарницкого может возглавить Волынскую ОГА

Новости Украины:

Сегодня, 11:56

В Киеве показали ход реконструкции Шулявского путепровода

Сегодня, 11:22

30 октября в Киеве из-за футбольного матча изменят работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

Сегодня, 10:46

В Киевской области мать выбросила младенца из окна 7 этажа

Сегодня, 10:36

В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии

Вчера, 17:47

Где приобрести женскую обувь оптом от производителя?

25-10-2019, 15:50

В Киеве ребенок с фиктивными записями о прививках заболел дифтерией

25-10-2019, 14:57

Стрельба в Харькове: преступник взорвал себя гранатой на вокзале

25-10-2019, 12:33

На Волыни ребенок без прививок заболел полиомиелитом

23-10-2019, 16:25

Устраиваем фуршет в офисе

23-10-2019, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

22-10-2019, 12:55

В Одессе африканец угрожал ножом и требовал его застрелить - видео

21-10-2019, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня