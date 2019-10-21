В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии

В Одессе медицинские учреждения и больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из них 18 — на протяжении октября. Пять случаев подтверждены лабораторно — в Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской и Киевской областях.

Наиболее действенным методом профилактики дифтерии является проведение вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок. Прививки от дифтерии делаются детям в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет комплексными вакцинами, также обеспечивающими защиту от столбняка (для детей раннего возраста — и от коклюша).

Иммунитет против дифтерии и столбняка сохраняется не на всю жизнь, поэтому каждые 10 лет с момента последней прививки взрослым нужно проводить ревакцинацию.

Прививки от дифтерии и столбняка взрослые могут сделать бесплатно в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи, где подписана декларация с семейным врачом.

Во всех ЦПМСП Одессы имеется вакцина АДС-М, полученная по линии поставок Министерства здравоохранения Украины. Детские поликлиники Одессы в полном объеме обеспечены вакцинами для профилактики дифтерии у детей. Иммунобиологические препараты имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и все необходимые сертификаты качества.

В Одесской городской клинической инфекционной больнице имеется в наличии противодифтерийная сыворотка.