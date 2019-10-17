В Киеве ребенок с фиктивными записями о прививках заболел дифтерией

У девятилетнего ученика лицея № 303 города Киева, который заболел дифтерией, в медицинской карте есть записи о проведении вакцинации от болезни, тогда как его мать сообщила об отказе от этих прививок. Об этом сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева» Юрий Смищук во время брифинга.

«Согласно записям в медицинской карточке, ребенок наблюдается у нас с 15-го года. Относительно прививки от дифтерии, то согласно записям, они делались раз в 2013 году, когда ребенок обслуживался, наблюдался и лечился в другом лечебном учреждении. Слухи (относительно отказа матери парня от прививки против дифтерии — ред.) и до меня дошли, но в карточке есть записи, прививки сделаны», — отметил Смищук.

По его словам, кроме того, в карточке есть отметки об отказе матери от других прививок.

При этом заведующая отделением для лечения больных с инфекционным поражением нервной системы Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Наталья Чемеркина сообщила, что ей в личной беседе мать больного мальчика призналась, что прививки от дифтерии у него не было.