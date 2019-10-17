На Волыни ребенок без прививок заболел полиомиелитом

В Украине зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания паралитическим полиомиелитом. Родители 2-х летнего ребенка умышленно отказывались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, до этого случаи полиомиелита в Украине фиксировали в 2017 и 2015 годах.

«В Украине произошел первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита, который был зафиксирован у двухлетнего ребенка из Волынской области. Родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами», — рассказали в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, источником болезни становится человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят различный характер в зависимости от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет от 2 до 35 суток, чаще — 7-14 суток.

Все виды болезни несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.