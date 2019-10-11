» » Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

Осенние погодные условия — туманы, наличие приземных инверсий, когда при земли образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Однако, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано. Об этом 22 октября заявил во время брифинга директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он уточнил, что центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что концентрация оксида углерода, с 15 по 21 октября, оставалась в своих привычных параметрах.

«В Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха», — заявил Николай Кульбида.

В свою очередь, во избежание необоснованных утверждений относительно загрязнения воздуха вредными веществами в результате торфяных пожаров, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Украины Владимир Демчук рассказал о реальном состояния с пожарами на торфяниках в Украине.

«В настоящее время на территории Украины силами ДСНС во взаимодействии с местными органами власти осуществляется тушение 9 небольших по площади очагов тления торфа в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях на общей площади 15,3 га. Отдельно по Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной. В частности, в Броварском районе возле с. Бобрик площадь пожара составляет лишь 0,2 га., В Бориспольском районе (с. Старый) — 0,7 га, в Иванковском (с. Феневичи) — 2,5 га. и в Обуховском (с. Подгорцы) — всего 0,3 га.», — сообщил Владимир Демчук.

«Привлеченные силы ДСНС для тушения пожаров являются достаточными, а меры, принимаемые, направленные на ликвидацию очагов тления торфа в кратчайшие сроки», — добавил директор Департамента реагирования на ЧС.

«Таким образом можно сделать вывод, что связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области нет оснований, а незначительные площади пожаров не могут ухудшать состояние окружающей среды и вызвать опасные концентрации продуктов горения в воздухе в г. Киеве», — подытожил спикер.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:21

Пенсионерам-переселенцам из Луганска и Донецка задолжали более 8 миллиардов гривень

Сегодня, 15:46

Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Сегодня, 13:38

В Луганской области ОБСЕ обнаружила 21 установку «Град» террористов с нарушением линий отвода

Сегодня, 12:48

В Рубежном обнаружили труп после пожара в квартире

Сегодня, 12:34

В «Нафтогаз Украины» опровергли поставки газа в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 11:20

САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки депутатами «Слуги народа»

Сегодня, 11:16

В Луганской области пиротехники обнаружили 65 единиц взрывоопасных предметов в Станице Луганской

Сегодня, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Сегодня, 10:29

Сутки в АТО: погиб один военнослужащий, еще трое - ранены

Вчера, 18:27

Лисичанску начали возвращать воду

Вчера, 17:31

СБУ арестовала двух топ-чиновников по подозрению в государственной измене

Вчера, 16:47

Юные дзюдоисты из Луганской области завоевали две награды на международном турнире в Латвии

Новости Украины:

Сегодня, 16:25

Устраиваем фуршет в офисе

Сегодня, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Вчера, 12:55

В Одессе африканец угрожал ножом и требовал его застрелить - видео

21-10-2019, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

21-10-2019, 11:24

В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

18-10-2019, 15:57

Где найти надёжного поставщика детской одежды оптом?

18-10-2019, 14:09

В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

18-10-2019, 11:08

Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

17-10-2019, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня