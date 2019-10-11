Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Осенние погодные условия — туманы, наличие приземных инверсий, когда при земли образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Однако, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано. Об этом 22 октября заявил во время брифинга директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он уточнил, что центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что концентрация оксида углерода, с 15 по 21 октября, оставалась в своих привычных параметрах.

«В Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха», — заявил Николай Кульбида.

В свою очередь, во избежание необоснованных утверждений относительно загрязнения воздуха вредными веществами в результате торфяных пожаров, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Украины Владимир Демчук рассказал о реальном состояния с пожарами на торфяниках в Украине.

«В настоящее время на территории Украины силами ДСНС во взаимодействии с местными органами власти осуществляется тушение 9 небольших по площади очагов тления торфа в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях на общей площади 15,3 га. Отдельно по Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной. В частности, в Броварском районе возле с. Бобрик площадь пожара составляет лишь 0,2 га., В Бориспольском районе (с. Старый) — 0,7 га, в Иванковском (с. Феневичи) — 2,5 га. и в Обуховском (с. Подгорцы) — всего 0,3 га.», — сообщил Владимир Демчук.

«Привлеченные силы ДСНС для тушения пожаров являются достаточными, а меры, принимаемые, направленные на ликвидацию очагов тления торфа в кратчайшие сроки», — добавил директор Департамента реагирования на ЧС.

«Таким образом можно сделать вывод, что связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области нет оснований, а незначительные площади пожаров не могут ухудшать состояние окружающей среды и вызвать опасные концентрации продуктов горения в воздухе в г. Киеве», — подытожил спикер.