В Одессе африканец угрожал ножом и требовал его застрелить - видео

В Одессе вечером 21 октября иностранец ворвался в Приморский отдел полиции. Африканец держал в руках нож и кричал на английском языке, всех порежет и требовал, чтобы его застрелили.

В итоге полицейские задержали мужчину, от его действий никто не пострадал. На место событий вызвали «скорую помощь», которая отвезла дебошира в медицинское учреждение для оказания психиатрической помощи.

Сейчас медики проверяют состояние человека, в том числе, наличие у него психических расстройств. Полицейские устанавливают обстоятельства, побудившие мужчину к подобным действиям.