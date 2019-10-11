В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

Управлением ГАСК Одесского городского совета за период с 15 по 18 октября 2019 года проведены проверки и обследования 16-ти объектов строительства и реконструкции.

Как сообщает пресс-служба городского совета, еще по четырем адресам проверки продолжаются.

В результате инспекционной работы за указанный период выданы 23 направления на проверки.

По проведенным ранее проверкам наложены штрафы на ряд физических лиц на сумму 122 тысячи 400 гривен, юридических лиц – на сумму 216 тысяч 756 гривен.

Штрафные санкции вынесены за строительство, реконструкцию без разрешительных документов индивидуальных жилых домов, квартир, нежилых помещений; эксплуатацию объектов, не введенных в эксплуатацию; внесение недостоверных данных в уведомления, декларации о начале выполнения строительных работ и готовности объектов к эксплуатации; невыполнение предписаний управления ГАСК Одесского горсовета об устранении нарушений; недопуск должностных лиц управления на объект строительства.