В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

В Киеве теплая осення погода установила новый температурный рекорд - предыдущий продержался с 1957 года.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до + 23,3 градуса тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Это уже четвертый температурный рекорд «бабьего лета» в Киеве.