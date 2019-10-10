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В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

Вчера, 14:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе на время капитального ремонта спуска Маринеско с 20 октября 2019 года по 31 марта 2020 (или до завершения ремонтных работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.
Автобусных маршрутов №№ 137, 145:
- в направлении движения к Пересыпским мостам - от ул. Гаванной на Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далеше по маршрутам.
Автобусного маршрута № 242:
- в направлении движения к Пересыпским мостам - от ул. Преображенской в пер. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.
Автобусных маршрутов №№ 105, 121, 130, 146, 168:
- в направлении движения к Пересыпским мостам - от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.
Работа автобусных маршрутов №№ 117, 240, 250 и трамвайных маршрутов №№ 3, 12, 15 будет осуществляться по ранее измененным временным схемам движения.


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