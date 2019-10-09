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Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

Сегодня, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине на время осенних школьных каникул состоянию на 17 октября 2019 уже назначено 12 дополнительных поездов. Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

 № 162/161 Николаев - Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, в Николаев - 25 октября и 3 ноября.

№ 168 Львов - Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

№ 192/191 Львов - Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

№ 204/203 Львов - Днепр курсировать до Днепра 16, 18, 20, 22, 24 октября, во Львов - 17, 19, 21, 23 и 25 октября.

№ 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.

№ 215 Днепр - Умань в Умань отправится 18 октября, в Днепр - 19 октября.

№ 217/218 Киев - Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении - 27 октября та 2 ноября.

№ 237 Днепр - Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.

№ 242/241 Одесса - Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днепра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября - через день в Одессу.

№ 252/251 Одесса - Днепр, Харьков будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно - 26 октября, 2 ноября.

№ 268/267 Ковель - Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении - 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября.

№ 275/276 Днепр - Львов 16, 18, 20, 22 и 24 октября отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября - в Днепр.


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