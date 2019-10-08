В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Очередные парламентские выборы в Сейм (460 депутатов) и Сенат (100 сенаторов) состоялись в Польше 13 октября.

Уже сегодня, 15 октября результаты подсчета данных со всех окружных избирательных комиссий, были опубликованы польской Государственной избирательной комиссией.

5-процентный избирательный порог в выборах в Сейм преодолели партии:

Право и справедливость - 43,59% голосов (235 депутатских мандатов), Гражданская коалиция - 27,40% (134 мандата), Союз левых демократов - 12,56% (49 мандатов), Польская крестьянская партия - 8,55% (30 мандатов), Конфедерация - 6,81% (11 мандатов).

Также, согласно избирательному кодексу, один мандат получил Комитет немецкого меньшинства.

Результат правящей партии, Право и справедливость (43,59% голосов, 236 мандатов) означает, что эта политическая сила будет иметь в Сейме самостоятельное большинство.

Кандидаты, которых поддерживала оппозиция, получили большинство мандатов в Сенате - 51, а правящая партия, Право и справедливость, будет иметь в Сенате 49 представителей (48 кандидатов эта партия рекомендовала и одну независимую кандидатку, Лидию Старон, которая получила мандат в Ольштыне, - правящая партия поддерживала).

Явка на выборах составила 67,74%. Как сообщил председатель Государственной избирательной комиссии, судья Веслав Козелевич, это рекордный результат за последние 30 лет. До сих пор больше всего граждан приняли участие в голосовании во время парламентских выборов 2007 года - 53,88%.