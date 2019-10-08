В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

Верховный суд признал незаконным запрет Киевсовета продавать алкоголь в городе с 23:00 до 10:00 часов утра. Об этом говорится в постановлении суда от 7 октября.

Постановление, отменяющее в Кмеве запрет на продажу алкоголя в ночное время вступает в силу со дня его принятия и является окончательным, то есть обжалованию не подлежит.

Суд дважды признавал незаконным постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продавать алкоголь ночью. Первым был Окружной административный суд Киева, вторым - Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.