Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской областной администрации Максима Куцого.

Во время представления Зеленский был не многословен: «Хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА. Максим Васильевич Куцый. Поздравляю!».

В свою очередь новый руководитель Одесской областной администрации разразился благодарностью к жене и сыну.

«Очень волнующий момент для меня. Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех защитников Украины. Господин президент, хочу поблагодарить вас за кредит доверия. Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят в меня и вдохновляют на такие решительные шаги. Хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через некоторое время жили в процветающей и зажиточной Украине» — начал свою речь Максим Куцый.

Далее глава ОГА пообещал сделать все возможное, чтобы Одесская область стала «жемчужиной у моря».

Он также заверил, что двери его кабинета будут всегда открыты, и призвал всех приходить к нему, чтобы решать проблемы региона и делать страну лучше вместе.