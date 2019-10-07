В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

Полицейские Запорожской области получили оперативную информацию о том, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа «КОРД» разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.