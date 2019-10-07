В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

Служба безопасности Украины задокументировала факт, как один из заместителей городского головы Днепра перечислял бюджетные средства коммерсанту с временно оккупированных территорий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры.

Выяснено, что работы выполнялись под руководством коммерсанта, который фактически проживает в Донецке. В течение 2014–2019 годов на подконтрольную Украины территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков.

Правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписаны акты выполненных работ, свидетельствующих о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факт получения от Госказначейства почти 17 млн гривен, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинской власти территории.

По информации следователей, бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведены в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности.

«В рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке.