В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

В Одессе на площадке для занятий экстремальными видами спорта на пришкольной территории Одесского учебно-воспитательного комплекса №13 по ул. Крымской пройдут соревнования юных спортсменов. Об этом сообщает Одесский горсовет.

1 октября в Одессе завершили реконструкцию спортивной площадки - спустя полгода после начала ремонта на Крымском бульваре появились новые современные конструкции с противоскользящим и обесшумливающим покрытием для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Площадка ограждена, установлено внешнее освещение.

12 октября на новой скейт-площадке состоятся первые соревнования по дисциплинам: скейтбординг, самокат и велосипед типа BMX.

Начало регистрации – 09:00.

Начало соревнований – 11:00.