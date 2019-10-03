11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатораСегодня, 14:14
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит Одесскую область.
Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, 11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Одесскую область.
По предварительной информации Владимир Зеленский планирует представить нового главу Одесской областной администрации.
9 октября правительство согласовало кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской облгосадминистрации.