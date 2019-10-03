11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит Одесскую область.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, 11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Одесскую область.

По предварительной информации Владимир Зеленский планирует представить нового главу Одесской областной администрации.

9 октября правительство согласовало кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской облгосадминистрации.